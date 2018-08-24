Отрезвляющая новость для тех, кто считает, что выпивать бокал вина в день приятно и даже полезно для здоровья. Ученые опровергли существование безвредной для человека дозы алкоголя, заявив, что таковая должна быть нулевой. Результаты исследований опубликованы в авторитетном медицинском журнале "Ланцет".
Алкоголь: безвредной дозы нет
Алкоголь: безвредной дозы нет
К работе были привлечены свыше пятисот экспертов из двухсот сорока центров. Специалисты проанализировали более тысячи проведенных ранее исследований и аналитических данных, относящихся к последствиям употребления алкоголя, а также архивные данные смерти и заболеваний людей в 195 странах за период в четверть века.
Целью этого анализа было выявление воздействия алкоголя на ряд проблем со здоровьем, а конкретнее - определение той минимальной дозы спиртного, которая эти проблемы не усугубляла бы. Вывод оказался для многих неожиданным - безопасной дозы алкоголя просто не существует, его потребление в каком бы то ни было минимальном объеме чревато риском для здоровья.