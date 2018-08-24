Исследование: любое количество алкоголя вредно для здоровья

Исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале The Lancet, показало, что употребление даже небольшого количества алкоголя вредно для здоровья.

По информации ученых из Вашингтонского университета, которые опубликовали исследование, каждый третий человек в мире употребляет спиртные напитки. В 2016 году алкоголь стал главным фактором развития болезней и причиной преждевременной смерти у мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет.