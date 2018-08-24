Исследование: любое количество алкоголя вредно для здоровья

Исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале The Lancet, показало, что употребление даже небольшого количества алкоголя вредно для здоровья.
По информации ученых из Вашингтонского университета, которые опубликовали исследование, каждый третий человек в мире употребляет спиртные напитки. В 2016 году алкоголь стал главным фактором развития болезней и причиной преждевременной смерти у мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
Многие специализированные государственные организации рекомендуют употреблять один или два бокала вина или пива в день, считая, что это положительно влияет на здоровье. "Наше исследование показывает, что полезный уровень алкоголя - нулевой", - говорится в статье.
Употребление алкоголя ведет к "ужасным последствиям для здоровья будущего поколения, поскольку сегодня не существует никакого плана действий, принятого на государственном уровне, - пишут ученые. - Алкоголь негативно влияет на здоровье, особенно мужское".
В списке количества смертных случаев, связанных с употреблением алкоголя, Россия заняла третье место среди мужчин и второе среди женщин. Речь идет о более 182 тысячах и около 43 тысячах соответственно. Всего в мире из-за алкоголя погибают 2,8 миллионов человек в год, утверждают авторы исследования.
Зависимость между потреблением алкоголя и здоровьем человека была определена на основании информации из 195 странах в период с 1990 по 2016 годы. На данный момент это самое крупное исследование в своей области.