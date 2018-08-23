Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Правительство Китая в четверг ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью в 16 млрд долларов. Как сообщило китайское Центральное телевидение, они вступили в силу в полдень по местному времени.

Тем временем в торговом представительстве США проходят шестидневные публичные слушания, посвященные планам президента Трампа ввести пошлины на более широкий ассортимент китайских товаров на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Американские предприятия выступают против их повышения. В письменном заявлении торговой палаты говорится, что планируемая эскалация таких мер "значительно расширит ущерб для американских потребителей, трудящихся, компаний и экономики".

Уольер Уэллер, China Manufacturers Alliance: "Мы очень привязаны к китайской шинной индустрии и той роли, которую она играет на американском рынке. На их долю приходится 40% продаваемых в США шин. Это огромный объем, и никакой другой рынок в мире не может удовлетворить этот спрос".

Стивен Ламер, American Apparel and Footwear Association: "Как выясняется, пряжа и ткани, которые отправляют в Китай, будут облагаться 25-процентным налогом. Затем готовые изделия, которые будут отправлять из Китая обратно в Соединенные Штаты, будут опять облагаться 25-процентными таможенными пошлинами. Таким образом они будут дважды облагаться налогами. И это плохо".

США и Китай начали вводить повышенные пошлины на товары друг друга в начале этого года. Инициатором выступил американский президент Дональд Трамп. Он обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе.