Угрожающие тайфуны

К берегам Японии приближается мощный тайфун "Симарон". По данным метеорологического управления страны, уже в четверг вечером он может достичь острова Сикоку. Скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 45 м/с. Синоптики прогнозируют, что в течение суток на западе Японии может выпасть от 600 до 800 мм осадков. Около 65 тысяч местных жителей были эвакуированы из трех префектур Сикоку. Отменены сотни авиарейсов.

В четверг южнокорейский курортный остров Чеджудо накрыл тайфун "Сулик". По последней информации, он движется на Сеул. Местные СМИ сообщают, что в результате стихии один человек пропал без вести, еще один получил травму, нарушено движение транспорта. Более 6,5 тысячи домов остались без электричества.