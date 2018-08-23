Дональд Трамп объяснился

Президент США ни в чем не виноват: после признаний его бывшего адвоката Майкла Коэна Белый дом завил, что не видит оснований проецировать сказанное юристом на главу государства.

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома: "Президент не раз сам говорил: он не сделал ничего плохого. Против него не выдвинуто обвинений. Тот факт, что Майкл Коэн сделал признание, не означает, что это каким-то образом бросает тень на президента".

Так ли это, спорит вся Америка. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что нарушал нормы финансирования президентской избирательной кампании в 2016, в частности, платил за молчание женщинам, заявляющим об интимной связи с претендентом на президентское кресло.

В интервью телеканалу Fox News Трамп уточнил, что выплаты осуществлялись из его личных средства.

Дональд Трамп, президент США: "Я все узнал намного позже, понял намного позже. Но вы должны знать: деньги не были взяты из избирательной кампании, это важно. Эти деньги дал я сам".

Команда Трампа, сформированная на этапе избирательной кампании, рассыпается : Коэн фактически заключил досудебную сделку в обмен на возможное смягчение наказания, а лидер предвыборного штаба Пол Манафорт признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Манафорт проходит по делу о так называемом "российском следе" в предвыборной кампании Трампа, однако на данном этапе никаких связей между помощником президента и Москвой не выявлено.