Нападение во Франции: 2 убитых

Два человека погибли, один получил серьезные ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины во французском городе Трап под Парижем. Позже преступник укрылся в здании, которое было окружено полицией. По данным местных СМИ, после того, как злоумышленник вышел на улицу с криком "Аллах акбар", он был ликвидирован полицейскими. По сообщениям французского телеканала Бэ-эф-эм, погибшие - мать и сестра нападавшего. Мужчине было 36 лет. Он был известен окружающим как употребляющий наркотики и алкоголь, психически неустойчивый и склонный к депрессиям.

"Мы проанализировали ситуацию и на данный момент можем констатировать, что у этого преступника, судя по всему, были серьезные психические проблемы. Да, он был включен в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT), и был известен как оправдывающий терроризм. Но в целом, скорее всего, он был просто душевнобольным человеком, а не активистом, который может подчиняться и выполнять приказы террористических организаций, в частности - "Исламского государства", - сказал прибывший на место инцидента глава МВД Франции Жерар Коллом.

В то же время, как сообщило агентство "Рейтер", группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное нападение. Однако, как отмечается, в своем заявлении ИГИЛ не приводит никаких доказательств того, что нападавший на самом деле был связан с этой организацией.