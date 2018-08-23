TheCube: Извинения за танки в Праге?

Пятьдесят лет назад, в ночь на 21 августа 1968 года советские войска вошли в Чехословакию. захватив все ключевые объекты чешской столицы и арестовав правительство ЧНР. Это стало реакцией Москвы на желание руководителей Чехословакии проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. Иосиф Бродский отреагировал на события стихотворением "Письмо генералу Z". Вот фрагмент. Генерал! Только душам нужны тела. Души ж, известно, чужды злорадства, и сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства: лучше в чужие встревать дела, коли в своих нам не разобраться. #строкинастенах #бродский #прага1968 #пражскаявесна

Публикация от Строки на стенах (@strokinastenah) 21 Авг 2018 в 4:56 PDT