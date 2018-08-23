21 августа 1968 года советские войска вошли в Чехословакию. Страна была охвачена протестами, участники которых требовали демократических реформ и больших политических свобод. Звучали призывы выйти из Организации Варшавского договора, что называют едва ли не главной причиной появления танков на Вацлавской площади.
#TheCube: Извинения за танки в Праге?
#TheCube: Извинения за танки в Праге?
Спустя 50 лет из опроса Левада-Центра стало известно, что лишь треть россиян знает о «Пражской весне» и о том, как она закончилась. При этом каждый третий считает решение о вводе войск в дружественную республику правильным и всего 19% его осуждают.
Танки, баррикады, пожары на улицах, противостояние военных и протестующих, антисоветские плакаты и лозунги «Отец — освободитель, сын — оккупант»: картина событий 1968 вызывает ассоциации с современными реалиями.
В протестующих чехах видели активистов Евромайдана, в движении советских танков по улицам городов — прообраз чеченских войн, российско-грузинского конфликта и войны в Донбассе. Годовщина «Пражской весны» послужила поводом для новых обвинений в адрес Кремля в стремлении продолжать агрессивный внешнеполитический курс Советского Союза.
В социальных сетях распространялись призывы приносить цветы к диппредставительствам Чехии в России. Люди действительно приходили к зданиям консульств в Москве и Петербурге, кто-то приносил записки с извинениями за события 50-летней давности.
Журналист Андрей Малосолов поделился со своими читателями размышлениями, почему не надо стыдиться подавления «Пражской весны». События 1968 года он называет цветной революцией в интересах «тех, кто был главным выгодополучателем» Второй мировой войны.
Напоминали и о неоднозначных событиях в других странах в это время. В США — жестко разгоняют антивоенные выступления, во Вьетнаме в ходе операций американских военных и их союзников сгорают целые деревни, массово гибнут мирные жители.
Оправдывает ли это ввод советских войск в дружественную республику? Можно ли считать последующие два десятилетия Чехословакии временем советской оккупации? Должна ли современная Россия как правопреемница Советского Союза признать эти события ошибкой и поставить точку в этих спорах?