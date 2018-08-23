Ракета-носитель легкого класса Vega успешно доставила на орбиту европейский спутник Aeolus ("Эолус"). Он предназначен для исследования климата на Земле. Ракета стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Выведение аппарата на расчетную высоту подтвердили в ЕКА - Европейском космическом агентстве, которое выступило заказчиком запуска.
Европейский спутник Aeolus расскажет о погоде
Сейчас воспроизводится:
Европейский спутник Aeolus расскажет о погоде
Aeolus получил свое название в честь Эола - полубога из древнегреческой мифологии, который был повелителем ветров и властелином воздушной стихии.
Новый орбитальный аппарат будет использовать революционные лазерные технологии для измерения скорости ветров на земном шаре и будет играть ключевую роль в изучении принципов работы атмосферы. Кроме того, как рассчитывают ученые, спутник позволит выполнять более точные прогнозы погоды на Земле.
Контролировать деятельность спутника будут специалисты ЕКА из европейского центра управления полетами в Дармштадте.