Москва в ответ на новые санкции готова отказаться во внешнеторговых расчётах от доллара. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, санкции в первую очередь негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам — и в торговле с ними можно будет перейти на рубли или их национальные валюты.
Россия может отказаться от доллара
Россия может отказаться от доллара
Вячеслав Холодков, начальник сектора РИСИ:
«Отказ от использования доллара в торговых расчётах — это удар по американской экономике, это наш ответ на американские санкции. Я уверен, что и дальше мы будем использовать этот канал для того, чтобы ответить Америке так, как она этого заслуживает».
Идею перехода на рубль поддерживает и российский минфин. Там отмечают, что переход на расчёты в национальной валюте осуществляется фактически уже пять лет.
Новый пакет антироссийских санкций со стороны США вступил в силу в среду. В частности, ограничения налагаются на энергетический и финансовый секторы, ряд государственных предприятий и крупных бизнесменов, а также на российский суверенный долг.
В Вашингтоне новые санкции связывают с «делом Скрипалей». В Москве называют обвинения в применении отравляющих веществ голословными и говорят о политико-экономических целях антироссийских ограничений.