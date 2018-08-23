Россия может отказаться от доллара

Москва в ответ на новые санкции готова отказаться во внешнеторговых расчётах от доллара. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, санкции в первую очередь негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам — и в торговле с ними можно будет перейти на рубли или их национальные валюты.