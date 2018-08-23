Представители России и США не смогли согласовать итоговое заявление после встречи секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и советника американского президента Джона Болтона.
Заявление согласовать не смогли
Заявление согласовать не смогли
Среди разногласий — обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Вашингтон предостерегает от таких действий в ходе грядущих промежуточных выборов в Конгресс:
«Мы не потерпим вмешательства в 2018 году и готовы принять необходимые меры, чтобы противодействовать ему», — заявил Болтон.
В Москве обвинения Вашингтона называют безосновательными.
Переговоры в Женеве продолжались более пяти часов. Поиск общих интересов двух стран весьма сложен; это стало одной из причин, почему итоговое заявление так и не появилось.
Тем не менее российские представители отметили, что американская сторона нацелена на диалог. Сообщается, что Патрушев пригласил Болтона в Москву на новый раунд переговоров.
Среди тем, затронутых в Женеве — возможный отказ США от договора СНВ-3, Сирия, а также санкции против Ирана. Ранее Джон Болтон посещал Израиль, где повторил заявление Дональда Трампа о том, что новые ограничения будут ещё более жёсткими, чем раньше.
В пятницу советник американского президента продолжит турне — его ожидают в Киеве.