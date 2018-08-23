Четыре сильнейшие регби-команды Южного полушария готовятся ко второму этапу Чемпионата регби, аналога Кубка шести наций. В аргентинской Мендосе хозяева встречи примут сборную ЮАР. Южноафриканцы признают, что для них это будет чрезвычайно непростой матч — слишком опасен соперник, который не прощает ошибки.
Регби: "Пумы" против "Антилоп"
Сейчас воспроизводится:
Регби: "Пумы" против "Антилоп"
@ Copyright :Reuters
«Они прекрасная команда, и мы знаем, что нельзя давать им шанса забивать, потому что они реализуют каждую возможность. Вот какой соперник аргентинцы. Они никогда не сдаются», — рассказал игрок сборной ЮАР по регби Уоррен Уитли.
В первом этапе Чемпионата в ЮАР южноафриканские "спрингбокс" обыграли аргентинских "пум", разница в счёте составила 13 очков.