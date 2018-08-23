Рим разрешил 29 детям сойти на берег

Несовершеннолетние мигранты, спасенные неделю назад и дрейфовавшие все это время у берегов Лампедузы, наконец смогли сойти на берег в Катании. Министр МВД Италии Маттео Сальвини разрешил 29 детям высадиться в сицилийском порту. Однако на судне Diciotti по-прежнему остаются 148 человек.