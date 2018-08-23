Несовершеннолетние мигранты, спасенные неделю назад и дрейфовавшие все это время у берегов Лампедузы, наконец смогли сойти на берег в Катании. Министр МВД Италии Маттео Сальвини разрешил 29 детям высадиться в сицилийском порту. Однако на судне Diciotti по-прежнему остаются 148 человек.
Рим разрешил 29 детям сойти на берег
Рим разрешил 29 детям сойти на берег
Премьер-министр италии Джузеппе Конте безуспешно призывает страны Евросоюза принять часть нелегалов, спасённых итальянской береговой охраной неделю назад в мальтийских территориальных водах Средиземного моря.
Ранее политик заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя год назад обязательства по распределению мигрантов.
Европейские власти в свою очередь ответили, что не станут принимать решение о том, какая именно страна должна принять спасенных нелегалов, государства должны сами об этом договориться.
Тем временем у сицилийского порта прошла немногочисленная акция в поддержку мигрантов. В руках у активистов плакаты с надписью "Давайте защищать людей, а не границы" и "Давайте оставаться людьми".
Если решение по мигрантам так и не будет найдено, итальянские власти могут отправить нелегалов обратно в Ливию.