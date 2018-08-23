Бывшего главу федерации футбола Бразилии осудили на 4 года.
"Футбол Бразилии опозорен"
"Футбол Бразилии опозорен"
86-летний Жозе Мария Марин приговорен федеральным судом США к тюремному сроку по делу о масштабном коррупционном скандале в ФИФА.
Марин был признан виновным в конце прошлого года в связи с получением более $6,5 млн взяток от спортивных маркетинговых компаний в обмен на контракты на трансляцию крупных турниров, таких как Copa America и Copa Libertadores.
Судья, объявляя приговор бывшему спортивному функционеру, назвала его "раковой опухолью", который опозорил футбол не только у себя дома в Бразилии, но и во всем мире.
По словам присутствующих в зале суда, Марин был очень взволновал и даже плакал.
"Учитывая уже отбытый нашим клиентом срок и его хорошее поведение, ему осталось провести в тюрьме 18 месяцев. Он также обязан выплатить около 4,5 млн долларов", - заявил адвокат Марина Жулио Барбоза.
Бывший президент футбольной конфедерации Бразилии был одним из семи чиновников ФИФА, арестованных в отеле в Цюрихе в мае 2015 года, где в течение пяти месяцев ожидал экстрадиции в США.
Марин был осужден по шести пунктам обвинения в вымогательстве, отмывании денег и банковском мошенничестве.