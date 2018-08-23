Бороться с интернет-экстремизмом по-новому

Европа готовит новый закон о борьбе с пропагандой экстремизма в социальных сетях. Первый текст документа будет представлен в сентябре. По новым правилам, Еврокомиссия собирается выработать систему штрафов для IT-компаний, не удаляющих экстремистские комментарии в течение часа с момента их публикации.