По домам Киршнер

Решение было принято единогласно, "за" была и сама экс-глава государства. Голосование прошло сразу после того, как экс-президент попросила судью разрешить обыски, чтобы закончить историю, по ее словам, "унизительных манипуляций и постоянного преследования".

"Если чего-то и недоставало для подтверждения политического преследования в Аргентине и использования судебной системы в качестве инструмента, то это как раз тот случай", - заявила сенатор Киршнер.

Тем не менее, сенатор не смогла добиться обещания соблюдения определенных правил проведения обысков в ее квартире в Буэнос-Айресе и двух домах на юге страны, таких как отсутствие видео- и фотокамер и присутствие ее адвокатов. При этом Киршнер еще раз отвергла все обвинения в свой адрес:

"В условиях снятия иммунитета я должна сожалеть о чем-то? Нет, я не раскаиваюсь ни в чем содеянном".

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя заместителя министра планирования, из которых следует, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний.

Ранее на улицы вышли тысячи аргентинцев с требованием не только публикации скандальных записей, но и ареста Киршнер, который на данный момент невозможен в свете отсутствия улик против нее.