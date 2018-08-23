В центре Москвы на улице Сивцев Вражек, недалеко от здания МИДа была открыта стрельба по сотрудникам полиции. Один из них ранен. Ответным огнем стрелявший ранен в голову. В данный момент он в критическом состоянии в больнице.
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В центре Москвы совершено нападение на полицейских. Стрелявший ранен
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В центре Москвы совершено нападение на полицейских. Стрелявший ранен
"Совершено нападение на сотрудника полиции в центре Москвы недалеко от здания МИД. По предварительной информации, полицейский ранен", - сказал собеседник агентства ТАСС.
По его словам, в настоящее время из-за происшествия перекрыта улица Сивцев Вражек. На месте находятся сотрудники полиции, криминалисты.