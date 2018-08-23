В центре Москвы в переулке Сивцев Вражек, недалеко от здания МИДа, была открыта стрельба по сотрудникам полиции. Один из них ранен. Ответным огнем стрелявший ранен в голову. Позже он скончался в больнице.
Нападение на полицейских в центре Москвы
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Нападение на полицейских в центре Москвы
"Совершено нападение на сотрудника полиции в центре Москвы недалеко от здания МИД. По предварительной информации, полицейский ранен", - сказал собеседник агентства ТАСС.
"Это 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев", - уточнил источник. Также он добавил, что "нападения на полицейских в Москве и в Чечне не связаны между собой".
По его словам, в настоящее время из-за происшествия перекрыта улица. На месте находятся сотрудники полиции и криминалисты.