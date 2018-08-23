Ла Лиге грозят забастовкой

В Испании разгорается футбольный скандал. Профсоюз футболистов страны не исключает проведения забастовки из-за несогласия с подписанным соглашением Ла Лиги с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которого часть матчей чемпионата Испании будет проходить в США и Канаде.

В рамках выгодного для Ла Лиги в финансовом смысле соглашения дебютный матч за океаном планировали провести уже в этом сезоне. Это должен был стать поединок с участием испанских грандов - "Реала", "Барселоны" или "Атлетико".

"Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Нельзя разрешать президенту Ла Лиги единолично принимать решение по соглашению на 15 лет. И дело тут даже не в сроке контракта, а в том, что человек, пытающийся развивать футбол в стране, принимает в одностороннем порядке решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков", - заявил на пресс-конференции президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо.

На заседании Испанского профсоюза футболистов присутствовали и сами игроки: Серхио Бускетс, Серхио Рамос, Начо и Коке. На нем было принято решение провести встречу с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и предъявить ему претензии в связи со скандальным соглашением.