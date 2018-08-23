Джокович готов побеждать дальше

Сербский теннисист Новак Джокович готов вступить в борьбу на Открытом чемпионате США, пропущенный в прошлом году.

Из-за травмы локтя Джокович был вынужден сняться с четвертьфинала Уимблдона в 2017 году. Пережил операцию и шестимесячный простой .

На вопрос, изменил бы он что-то, если бы мог, серб ответил:

"Если бы я мог повернуть время вспять, я бы ничего не менял. Безусловно все, что случилось со мной - не беспричинно. Я вынес из этого урок, познал себя. И я бы ни в коем случае не стал бы ничего менять. Именно поэтому победы на Уимблдоне и в Цинциннати - для меня более сладкие и особенные, учитывая то, через что мне пришлось пройти", - сказал теннисист.

К 2013 году у Джоковича были трофеи 8 из 9 турниров серии "Мастерс".

Теперь, после победы над Федерером в Цинциннати, 6-я ракетка мира стал единственным обладателем всех титулов этой категории