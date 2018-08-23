Уровень воды в Дунае снизился до рекордного минимума. В Будапеште вода отступила на более чем полметра, уменьшив трафик судов до 50%.
Убытки из-за низкого уровня Дуная
Убытки из-за низкого уровня Дуная
Причиной обмеления одной из главных артерий Европы стали сильная жара и почти полное отсутствие осадков в августе. Несколько крупных международных круизных лайнеров застряли в Будапеште.
Тысячи туристов, прибывающих каждый год в венгерскую столицу по реке, теперь вынуждены менять планы. Многие из них решили продолжить путешествие на автобусе.
Габор Шпаник, представитель судоходной компании:
"Наши туристические лайнеры и местные суда вынуждены оставаться в Будапеште".
Столичный порт и судоходная венгерская компании "Махарт" терпят убытки. Из-за низкого уровня воды в Дунае венгерские власти уже потеряли более 300 000 евро прибыли. Сложившейся ситуации ударила и по грузовым транспортным компаниям. Суда загружаются только на половину, из-за чего стоимость перевозок значительно увеличилась.
Даниэль Божик, Euronews:
"Из-за низкого уровня Дуная теплоходы и баржи застряли в порту на долгое время. Портовые компании вынуждены размещать пассажиров, обеспечивать туристов питьевой водой и едой".