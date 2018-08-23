Лондон-Брюссель: "сложный развод"

Лондон готовится к сценарию "брексита" без сделки. У переговорщиков остается всё меньше времени: ранее предусматривалось, что договориться с Брюсселем удастся к октябрю. Однако ряд важных вопросов стороны так и не решили.

В четверг британское правительство опубликовало первую часть пояснительных записок, раскрывающих детали плана по подготовке выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем.

"Разумеется, нам надо готовиться и к другому варианту развития событий - если ЕС отнесется к делу с меньшим, чем у нас, прагматизмом и амбициозностью, и тогда соглашения мы не достигнем. Скажу сразу: нам бы этого не хотелось и мы не думаем, что этим закончится. Но надо быть готовым - как ответственное правительство мы должны готовиться к любому исходу".

Рааб добавил, что Великобритания примет односторонние меры для поддержания стабильной работы своих институтов в случае отсутствия соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров с Брюсселем.

Министр, в частности, коснулся темы поставок лекарств в условиях "брексита" без соглашения. Рааб подчеркнул, что официальный Лондон договорился с поставщиками фармацевтической продукции о создании в стране трехмесячного запаса более чем 200 видов медикаментов.

По оценкам экспертов, выход Великобритании из ЕС без соглашения повлечет за собой введение акцизов и таможенных пошлин со стороны Брюсселя.

В подготовленных правительством рекомендациях говорится, что британским компаниям следует "разработать шаги для пересмотра коммерческих условий", чтобы справиться с введением новых пошлин.

Официальные переговоры Брюсселя и Лондона начались в июне прошлого года, а за год до этого на референдуме за выход из ЕС высказались почти в 52% проголосовавших британцев.