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Иран

Air France и British Airways прекращают летать в Тегеран

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Air France и British Airways прекращают летать в Тегеран

Air France и British Airways прекращают летать в Тегеран
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Авиакомпании Air France и British Airways приостанавливают рейсы в Тегеран.

Согласно руководству авиаперевозчиков связано это с нерентабельностью и убыточностью рейсов в связи с санкциями США против Ирана.

Из Парижа рейсы в Тегеран прекратятся 18 сентября, а из Лондона 22-го.

Низкобюджетный филиал Joon ("Жон") французской авиакомпании, который осуществляет в настоящее время полеты в Тегеран "с 4 августа перешел с трех еженедельных рейсов на один".

В июле стало известно, что приостановить полеты в Тегеран с 24 сентября намерена также нидерландская авиакомпания KLM.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из «ядерной сделки», обвинив Иран в нарушении ее условий. Американские экономические санкции против исламской республики возобновили 7 августа.