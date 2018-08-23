Авиакомпании Air France и British Airways приостанавливают рейсы в Тегеран.
Air France и British Airways прекращают летать в Тегеран
Air France и British Airways прекращают летать в Тегеран
Согласно руководству авиаперевозчиков связано это с нерентабельностью и убыточностью рейсов в связи с санкциями США против Ирана.
Из Парижа рейсы в Тегеран прекратятся 18 сентября, а из Лондона 22-го.
Низкобюджетный филиал Joon ("Жон") французской авиакомпании, который осуществляет в настоящее время полеты в Тегеран "с 4 августа перешел с трех еженедельных рейсов на один".
В июле стало известно, что приостановить полеты в Тегеран с 24 сентября намерена также нидерландская авиакомпания KLM.
Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из «ядерной сделки», обвинив Иран в нарушении ее условий. Американские экономические санкции против исламской республики возобновили 7 августа.