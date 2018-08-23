Геи ждут Папу

Папу Римского Франциска ждут в Ирландии, но не в той, которую Святой Престол знал до сих пор. Об этом в канун визита понтифика пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на происходящие в стране перемены - в частотности, на недавний референдум о легализации абортов.