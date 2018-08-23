Папу Римского Франциска ждут в Ирландии, но не в той, которую Святой Престол знал до сих пор. Об этом в канун визита понтифика пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на происходящие в стране перемены - в частотности, на недавний референдум о легализации абортов.
Геи ждут Папу
Геи ждут Папу
Понтифик прилетает в Дублин для участия во Всемирной встрече семей. В рамках форума запланирован семинар, посвященный принятию и уважению в католических приходах однополых союзов.
Однако активисты ЛГБТ-движения требуют большего: в частности, отказаться от церковного учения о "противоестественности гомосексуальных актов".
Эдди Макгиннес, активист ЛГБТ-движения, Дублин: "Сегодня мы намерены сообща заявить: мы хотим быть услышанными церковью. Мы - часть церкви, мы верующие и мы хотим делиться своей верой со всем миром".
Ранее папа Римский заявил, что католическая церковь должна извиниться за прежнее отношение к сексуальным меньшинствам, в частности, за их маргинализацию.
Нынешний визит в Ирландию обещает быть насыщенным: понтифик встретится с пострадавшими от действий священников-педофилов, а также помолится на могиле францисканца Мэтта Талбота, которого считают покровителем людей, ведущих борьбу с алкоголизмом.
Это первый визит главы Римско-католической церкви в Ирландию с 1979 года: тогда страну посетил Иоанн Павел II.