В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна подготовились к приезду священнослужителей РПЦ: работники вуза решили прикрыть тканью статуи обнаженных людей, стоящие в фойе на первом этаже.
Вуз "одел" обнаженные статуи ради священников
Вуз "одел" обнаженные статуи ради священников
В четверг в университете проходил форум "Новосибирск - город безграничных возможностей". На мероприятие приехали и представители местной епархии, которые решили обсудить тему доступности храмов для людей с ограниченными возможностями.
В пресс-службе университета подтвердили, что несколько статуй действительно обернули тканью на время форума. Однако причину этого решения назвать не смогли.
Полтора года назад подобная история произошла в Риме. В итальянскую столицу прибыл президент Ирана Хасан Роухани, которого премьер-министр Италии Маттео Ренци решил провести по Капитолийскому музею. И по случаю визита такого высокопоставленного гостя из Исламской республики было принято решение скрыть обнаженные античные статуи за белыми блоками.