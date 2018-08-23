Великобритания признаёт, что переговоры об условиях её выхода из Евросоюза и об их дальнейших отношениях могут завершиться безрезультатно. Это чревато тяжелыми последствиями для обеих сторон. В четверг Лондон опубликовал советы деловым кругам и гражданам о том, что им делать, если договор о «брексите» не будет заключен.

Это одобрил в Брюсселе представитель Еврокомиссии:

«Мы конструктивно и последовательно работаем, чтобы достичь такой сделки, – сказал Александр Винтерштейн. – Но очевидно, что прекращение британского членства нарушит нормальное течение жизни, независимо от того, состоится сделка или нет. Вот почему все, и особенно экономические операторы, должны быть подготовлены».

Британцев предупредили, в частности, об усложнении экспортных процедур, о возможном дефиците некоторых медикаментов, о введении дополнительной платы за использование в ЕС своих кредитных карт.

Наш гость в брюссельской студии – Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. С ним беседует корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов.

Евроньюс: На это неделе ЕС и США ужесточили свою позицию в отношении России из-за отравления в Солсбери в марте. Согласитесь ли вы с ними, что использование химического оружия на европейской земле требует жёстких мер в отношении с траны, из которой оно поступило, то есть из России?

Чижов: Мне интересно, откуда вы получили информацию о том, что было отравление, и что за ним стояла Россия. Антироссийская истерия, которая уже пересекла Атлантику, начавшийсь на той стороне Атлантики, а потом перебравшись и накрыв, как вирус, Европу, теперь выдыхается, потому что у её инициаторов кончаются основания для её продолжения.

Поэтому они уже многие годы используют старые поводы или изобретают новые, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Евроньюс: Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант посетил Соединённые штаты, чтобы привлечь их в единый фронт с ЕС против России…

Чижов: Британия, кажется, переоценивает свой вес нак мировой арене. Страна, которая находится на грани выхода из Евросоюза, как мы слышали сегодня, возможно без заключения с ним соглашения, давала советы и инструкции остальным странам ЕС о том, как иметь дело с Россией. А теперь она пошла дальше и даёт указания Соединенным Штатам.

Большое спасибо, господин посол, за интервью.