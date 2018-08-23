Рестлеры тоже ходят в церковь

Мексиканские рестлеры совершили паломничество в церковь Божьей Матери Гваделупской. Таким образом спортсмены решили поблагодарить святую за покровительство.

Рестлеры, или как их называют в Мексике "лучадоры", на все свои бои надевают красочные маски и костюмы. Исключением не стал и поход в церковь. Им разрешается присутствовать на мессе в "полном обмундировании". Часто на кон боя "лучадоры" ставят маску, проигравший должен снять ее и показать всем свое лицо, что считается позором в этом виде спорта в Мексике.