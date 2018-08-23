В Зальцбурге показали новую постановку "Коронации Поппеи"

Соня Йончева верна своей влюбленности в музыку барокко: она виртуозно спела главную роль в новой постановке "Коронации Поппеи" Монтеверди на фестивале в Зальцбурге. Опера необычна, в ее основе - не мифологические, а реальные исторические события. Тем страшнее происходящее на сцене: безнравственность, разрушительная страсть, ложь, несправедливость....

Но Йончевой эта мрачная роль не портит настроения. В этой опере она - безнравственная Поппея, любовница императора Нерона, мечтающая о власти над ним, прежде всего женской. В новой постановке "Коронации Поппеи" собраны ярчайшие звезды барочного репертуара. Роль Нерона спела американка Кейт Линдси.

Соня Йончева, сопрано: "Она любит его, в то же время ненавидит, хочет наказать и одновременно - обладать им. Она восхищается им, ведь он - ее бог, но она видит его слабости... Это очень больная история любви".

Ян Лауэрс, постановщик и хореограф: "В основе сюжета - невероятно безнравственная история, очень мрачная. .... Это, пожалуй, вообще одна из самых мрачных опер. Поппея готова убивать любого, кто мешает ей на пути к власти. А движет ею страсть".

Маэстро Уильям Кристи - признанный мастер в мире барочной оперы, он работает в сопровождении своего оркестра Les Arts Florissants.

Кристи и Йончева познакомились 10 лет назад.