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В Зальцбурге показали новую постановку "Коронации Поппеи"

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В Зальцбурге показали новую постановку "Коронации Поппеи"

В Зальцбурге показали новую постановку "Коронации Поппеи"
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Соня Йончева верна своей влюбленности в музыку барокко: она виртуозно спела главную роль в новой постановке "Коронации Поппеи" Монтеверди на фестивале в Зальцбурге. Опера необычна, в ее основе - не мифологические, а реальные исторические события. Тем страшнее происходящее на сцене: безнравственность, разрушительная страсть, ложь, несправедливость....

Но Йончевой эта мрачная роль не портит настроения. В этой опере она - безнравственная Поппея, любовница императора Нерона, мечтающая о власти над ним, прежде всего женской. В новой постановке "Коронации Поппеи" собраны ярчайшие звезды барочного репертуара. Роль Нерона спела американка Кейт Линдси.

Соня Йончева, сопрано: "Она любит его, в то же время ненавидит, хочет наказать и одновременно - обладать им. Она восхищается им, ведь он - ее бог, но она видит его слабости... Это очень больная история любви".

Ян Лауэрс, постановщик и хореограф: "В основе сюжета - невероятно безнравственная история, очень мрачная. .... Это, пожалуй, вообще одна из самых мрачных опер. Поппея готова убивать любого, кто мешает ей на пути к власти. А движет ею страсть".

Маэстро Уильям Кристи - признанный мастер в мире барочной оперы, он работает в сопровождении своего оркестра Les Arts Florissants.

Кристи и Йончева познакомились 10 лет назад.

Соня Йончева, сопрано: "Это была любовь с первого взгляда, он олицетворял максимальную творческую свободу в музыке. Благодаря Кристи я по-настоящему открыла для себя оперу барокко. Поняла ее музыкальный орнамент, значение трелей, поняла, как произносить текст. Поняла символику - почему здесь такой оттенок и для чего здесь пауза".

Ян Лауэрс, постановщик и хореограф: "Ко мне пришел Кристи и сказал: "Я не буду дирижировать в обычном понимании". Я ответил: "А я не буду ставить в обычном понимании". Исполнителям мы сказали: "Не ведите себя, как оперные певцы, ладно?"

Соня Йончева, сопрано: "Посмотрите на сцену, она вся в крови. Империя Нерона и Поппеи на ней и строилась. Кровь, смерть мертвые тела - символы эпохи. Тогда физическое обладание было возведено в культ".

Ян Лауэрс, постановщик и хореограф: "Совершенно невероятно, но эта мрачнейшая опера заканчивается любовной арией. Да, Монтеверди написал лучшую песню о любви для двух героев, которые вели себя как абсолютные нелюди".

Соня Йончева, сопрано: "В финальном дуэте мы слышим совершенно невероятные слова. Он говорит: "Скажи мне, скажи, я хочу заковать тебя в цепи!" Она спрашивает: "Ты и вправду это сделаешь?" Я люблю тебя, но.... в их отношениях все время оставались сомнения".

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