Дом престарелых для ЛГБТ

В Мадриде откроется дом престарелых для представителей ЛГБТ-сообщества. Учреждение, которое будет находиться в районе будет Вийяверде, будет рассчитано на 66 постояльцев.

"Мы должны были что-то сделать для того, чтобы эти люди провели последние моменты своей жизни максимально достойно", - говорит Федерико Арментерос, который уже несколько лет сотрудничает с "Фондом 26 декабря" (в этот день в 1979 году в Испании было отменено уголовное преследование гомосексуалов). Именно этому человеку принадлежит идея создания такого центра.

Самому Арментеросу тоже довелось пожить в домах престарелых, и он признается, что это был ужасный опыт. Его постоянно оскорбляли, смеялись над ним. Мужчине приходилось прятаться в туалете, чтобы никто его не видел. Этот опыт в дальнейшем подтолкнул мужчину к идее создания дома престарелых для представителей ЛГБТ-сообщества.

"Официально гомосексуалам не запрещено жить в обычных домах престарелых, но они чувствуют себя там неуютно. Для них переезд в подобные учреждения подобен смерти: жизнь там становится для них невыносима, эти люди постоянно подвергаются нападкам со стороны других постояльцев", - говорит Арментерос.

Мужчина отмечает, что подобные учреждения уже существуют в других странах Европы и в США, но все они получают частное финансирование, а дом престарелых в Мадриде станет первым, которому будут выделены деньги из госбюджета. Точнее, деньги будет перечислять региональное правительство Мадрида.

Согласно статистике, которую приводит издание Vanguardia, в Испании проживают около 160 тысяч человек старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ-сообществу. Испания считается одной из самых либеральных для гомосексуалов стран, в 2005 году здесь были разрешены однополые браки. Но активисты ЛГБТ-движения говорят, что пожилые гомосексуалы до сих пор подвергаются дискриминации в домах престарелых.