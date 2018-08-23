"Лейн" ударит по Гавайям

Закрыты школы, правительственные учреждения, магазины и некоторые дороги, зато открыты убежища: на островах американского штата Гавайи готовы к встрече с ураганом "Лейн". Который может проявить себя в полную мощь в ближайшие часы или дни. Погода стремительно ухудшается: на Большом Острове архипелага выпало до 50 сантиметров осадков.

Хорошей новостью синоптики считают, что по мере движения ураган несколько ослаб и переведен из пятой категории опасности в третью. Тем не менее в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Брок Лонг, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: "Мы знаем, что такие погодные условия продлятся сутки и больше. Угроза реактивизации урагана с его страшным ветром и проливными дождями сохранится еще 4-5 дней".

Ураган "Лейн", считают специалисты, может стать самым крупным за последние 30 лет. Он несет с собой обильные осадки, шторм, шквалистый ветер, достигающий в эпицентре 200 километров в час. "Лейн" идет на Гавайи, но как именно он обрушится на архипелаг, предсказать трудно.

Кирк Колдуэлл, мэр Гонолулу: "Да, "Лейн" по мере движения порастерял силу, но он остается мощным и несет с собой ливни. Он еще некоторое время "покрутится" вокруг нашего архипелага, поскольку сейчас его движение замедлилось. Мы принимаем все необходимые меры безопасности: не хотим, чтобы люди упрекали нас за то, что их не предупредили".

Усилия властей не пропали даром: несмотря на резкое ухудшение погодных условий, ситуация на островах остается под контролем, сообщений о жертвах нет.

Местные жители активно готовятся к приближению "Лейна", устанавливая вокруг своих домов ограждения из мешков с песком.