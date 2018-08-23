Украденный Lamborghini нашли благодаря соцсетям

Благодаря соцсетям миллионер из Объединенных Арабских Эмиратов нашел украденный Lamborghini. Блогер Абдулла Алфахим рассказал, что обратился к транспортной компании, которая должна была перевезти из Канн в Лондон его роскошный Lamborghini Aventador LP760-2 (таких автомобилей всего пять в мире, их стоимость достигает отметки в полмиллиона евро). Но в британской столице молодого человека ждала неприятная новость: его машину украли.

"Компания забрала мой автомобиль у отеля Hotel Intercontinental в Каннах, где я жил. За день до моего вылета в Лондон мне позвонил мужчина и сказал, что машину подвезут к отелю в Лондоне через час. После этого он заблокировал мой номер. Связаться с этим человеком я так больше и не смог", - говорит Алфахим.

Когда Алфахим приземлился в британской столице, он обнаружил, что машины на месте нет. В транспортной компании никто не отвечал. Осознав, что автомобиль украден, молодой человек обратился в Интерпол, Европол и в посольство ОАЭ в Лондоне. Кроме того, он написал о своей беде в соцсетях.

Вскоре автомобиль был найден...в Польше. Гражданин этой страны, которого подозревают в краже, был задержан.

"Машину из Франции отправили в Италию, а затем в Польшу. Следующим пунктом назначения должна была стать Россия, откуда машину планировали переправить на Украину. Но благодаря помощи Интерпола, польской полиции и посольства подозреваемый был арестован".

Сейчас Lamborghini уже вернули хозяину. Алфахим выложил в Instagram фотографии автомобиля, сделанные в аэропорту Дубая.