Родственники Сергея Скрипаля опасаются, что бывшего полковника ГРУ уже нет в живых. Своими переживаниями поделилась его племянница Виктория. Она рассказала, что дочь Сергея Скрипаля Юлия в последний раз общалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны в конце июля. Юлия сообщила, что ее отец идет на поправку, но в тот момент он не мог разговаривать из-за трахеостомы [специальной трубки, которая помещается хирургическим путем в трахею для того, чтобы человек мог дышать]. Дочь Скрипаля тогда пообещала, что скоро ее отец позвонит родным.
Сергея Скрипаля нет в живых?
Сергея Скрипаля нет в живых?
Прошел почти месяц, но Сергей Скрипаль с родственниками так и не связался, поэтому его семья начала опасаться, что бывшего полковника ГРУ уже нет в живых или что его состояние резко ухудшилось. Виктория рассказала, что ее дядя очень любит свою маму и, если бы он мог, он бы обязательно позвонил.
Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в парке в британском Солсбери в начале марта. В критическом состоянии их доставили больницу. Несколько недель Скрипали провели в коме, но потом быстро пошли на поправку. Юлия Скрипаль была выписана из медучреждения в апреле. Ее отец покинул больницу в середине мая.
Лондон считает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическом веществом класса "Новичок". Власти Великобритании уверены, что за этим делом стоит Россия. Москва, в свою очередь, обвинения отвергает, подчеркивая, что все запасы "Новичка" и вообще химического оружия в России были уничтожены. Это, как говорят в правительстве, подтвердили инспекторы международной Организации по запрещению химического оружия.