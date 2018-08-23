Сергея Скрипаля нет в живых?

Родственники Сергея Скрипаля опасаются, что бывшего полковника ГРУ уже нет в живых. Своими переживаниями поделилась его племянница Виктория. Она рассказала, что дочь Сергея Скрипаля Юлия в последний раз общалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны в конце июля. Юлия сообщила, что ее отец идет на поправку, но в тот момент он не мог разговаривать из-за трахеостомы [специальной трубки, которая помещается хирургическим путем в трахею для того, чтобы человек мог дышать]. Дочь Скрипаля тогда пообещала, что скоро ее отец позвонит родным.