Папе не обещают тёплого приёма

Ирландия готовится к визиту папы римского Франциска: в субботу он прибудет туда на Всемирную встречу семей. Но главным событием считают встречу понтифика с жертвами священников-педофилов. О её подготовке Ватикан заявил ещё во вторник, на волне новых скандальных разоблачений.

Поэтому верующие признаются, что не обещают папе тёплого приёма:

«Я думаю, он хороший человек. Очевидно, что им приходится иметь дело с глобальным скандалом о домогательствах к детям. Ирландия, видимо, пострадала от этого больше других — за исключением США. Нет ничего плохого в его визите, но это уже другая Ирландия», — считает студент Шон Десмонд.

Сам факт встречи — вернее просто встречи — многие считают недостаточным, требуя от Ватикана решительных шагов:

«Очень тяжело наблюдать за тем, что происходит, что происходит в других странах, в масштабе от Австралии до Америки. Это очень глубокая рана в душе ирландцев, и визит вновь разбередит её. Мы хотим, люди хотят, чтобы пострадавшие встретились с папой, чтобы папа сказал им что-нибудь, имеющее значение, а не просто извинился в очередной раз. Извинений они уже наслушались», — говорит журналистка Пэт Койл.

В понедельник Франциск обратился ко всем единоверцам с призывом решительно разоблачать священников-педофилов и смело сообщать о них светским властям. Церковь больше не будет допускать укрывательства преступников, подчеркнул понтифик.

Новый удар по престижу католической церкви был нанесён в середине августа. В США был опубликован доклад о фактах массовых изнасилований детей в Пенсильвании — и вновь оказалось, что педофилов покрывало руководство, а многие замешанные в домогательствах священнослужители получили впоследствии более высокие должности.