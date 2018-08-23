Меркель на страже целостности Грузии

Германия признаёт Южную Осетию и Абхазию неотъемлемыми частями Грузии. Это подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе официального визита в Тбилиси. Она подчеркнула, что речь идёт об уважении международно признанных границ, причём не только Грузии, но и Украины. Меркель пообещала отстаивать территориальную целостность этих стран:

«Мы очень тесно работаем над вопросами, связанными с Украиной, и пытаемся разрешить этот конфликт — я думаю, эти конфликты связаны. К сожалению, несмотря на энергичные усилия, мы не видим заметного прогресса. Я могу лишь заверить, что мы не забываем об этой несправедливости и будем следить, чтобы этот вопрос не выпадал из международной повестки».

Ангела Меркель приехала в Грузию в рамках турне по странам бывшего Советского Союза. В Тбилиси она подписала соглашения об укреплении двустороннего сотрудничества почти на 400 миллионов евро. После Грузии глава правительства Германии должна посетить Армению и Азербайджан.