Еврокомиссия: "брексит" внесёт сумятицу

Великобритания признаёт, что переговоры об условиях её выхода из Евросоюза и об их дальнейших отношениях могут завершиться безрезультатно. Это чревато тяжелыми последствиями для обеих сторон. В четверг Лондон опубликовал советы деловым кругам и гражданам о том, что им делать, если договор о «брексите» не будет заключен.