Великобритания признаёт, что переговоры об условиях её выхода из Евросоюза и об их дальнейших отношениях могут завершиться безрезультатно. Это чревато тяжелыми последствиями для обеих сторон. В четверг Лондон опубликовал советы деловым кругам и гражданам о том, что им делать, если договор о «брексите» не будет заключен.
Еврокомиссия: "брексит" внесёт сумятицу
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Еврокомиссия: "брексит" внесёт сумятицу
Это одобрил в Брюсселе представитель Еврокомиссии:
«Мы конструктивно и последовательно работаем, чтобы достичь такой сделки, - сказал Александр Винтерштейн. - Но очевидно, что прекращение британского членства нарушит нормальное течение жизни, независимо от того, состоится сделка или нет. Вот почему все, и особенно экономические операторы, должны быть подготовлены».
Британцев предупредили, в частности, об усложнении экспортных процедур, о возможном дефиците некоторых медикаментов, о введении дополнительной платы за использование в ЕС своих кредитных карт.