Постпред при ЕС: "Россию силой не заставишь"

Евроньюс: Как вы относитесь к призывам Великобритании к Евросоюзу и Соединённым Штатам ужесточить отношение к России в связи с отравлением в Солсбери и применением химического оружия на европейской земле?

Чижов: Вы можете сами подсчитать, сколько времени прошло после инцидента в Солсбери — он был 4 марта. А за это время расследование, которое ведёт Скотланд-Ярд, так ничем не завершилось. Нет даже примерного представления о подозреваемых. Более того, Скотланд-Ярд официально несколько раз заявлял, что они отрабатывают несколько параллельных версий. Поэтому об ответственности России за этот инцидент говорят люди, либо которые не знают реального положения дел, либо которые преисполнены внутреннего убеждения, что все беды на этой планете происходят от России. Такие люди есть, увы.

Евроньюс: Но это люди, видимо, информированные своими разведками, своими специалистами. Как бы то ни было, они приняли такое решение. Видете ли вы перед собой единый фронт Евросоюза, или в нем есть какие-то трещины, которые можно использовать, чтобы его расколоть?

Чижов: Я думаю, что нам нет нужды раскалывать. Лондон такой своей позицией эту задачу, по-моему, выполнил за нас. Его точка зрения не встретила единодушной поддержки в Евросоюзе. Показателем этого является то, что те рестриктивные меры, которые привязаны были к инциденту в Солсбери, не были поддержаны всеми странами Евросоюза.

Евроньюс: России предложено за 90 дней ответить на претензии Соединённых Штатов. Если она этого не сделает, могут последовать дальнейшие санкции, которые уже затронут Сбербанк, Аэрофлот и т.д. Будет ли Россия предпринимать какие-то шаги для того, чтобы этого не произошло?

Чижов: Вы знаете, когда я был студентом, и нас учили дипломатии корифеи отечественной дипломатии, то один из постулатов звучал так: «любое предложение, которое содержит срок исполнения, - это ультиматум». Ультиматум — это не тот язык, котором можно и следует разговаривать с Россией.

Евроньюс: То есть Россию не заставить силой?..

Чижов: Россию силой не заставить.

Евроньюс: Ну а если она выиграет от того, что договорится путём компромисса?

Чижов: А мы готовы договариваться, но договариваться на честной, взаимоприемлемой основе, а не путём ультиматумов и уступок.

Евроньюс: Президент Путин назвал санкции контрпродуктивными, бессмысленными, но тем не менее...

Чижов: Я думаю, что в этом уже все убедились.

Евроньюс: Но рынки реагируют с тревогой. Сегодня сильно упал курс рубля — уже 69...

Чижов: Он уже обратно пошёл.

Евроньюс: Тем не менее, видна нервозность.

Чижов: Да.

Евроньюс: Но я хочу спросить в более широком смысле. Эти санкции США, но особенно Евросоюза с 2014 года, какой они производят эффект на экономику, простых людей и олигархов?

Чижов: Ну, я не буду утверждать, что никакого эффекта они не производят. Конечно, те российские компании, которые работают с американским рынком, которые завязаны на долларовую систему, конечно, им приходитсяч перестраиваться. Те сектора российской экономики, которые были ориентированы в основном на импорт, в том числе продовольствие, они уже перестроились. И в общем-то в российской экономике нетрудно найти людей и бизнесы, которые от этого только выиграли, и которые не скрывают своего отношения к так называемой «санкционной политике» и Евросоюза, и Соединённых Штатов. А некоторые даже идут дальше и обращаются с просьбами к правительству не допустить отмены санкций.

Евроньюс: Хочу спросить вас как ветерана брюссельской политической арены: что вы ожидаете от нового сезона? Уйдёт ли Россия как-то на второй план, и вообще какие события будут доминировать в течение этого года?

Чижов: Это последний год перед серьёзными переменами в жизни Евросоюза, которые ожидаются в следующем 2019 году: выборы в Европарламент, смена состава Еврокомиссии, избрание нового главы Европейского Совета и не менее важное, хотя и более частное по масштабам, но с немалыми последствиями — это «брексит» 29 марта. Чуть больше полугода осталось.

Евроньюс: Ну и как вам кажется, потом остров Великобритания не поплывёт ближе к Америке, чтобы сформировать с ней англоязычный стратегический альянс?

Чижов: Пока что остров Великобритания своей политикой на российском направлении пытается утянуть на дно Евросоюз. Надеюсь, что это удастся. А теперь взялись за Соединённые Штаты. Но англо-американские отношения, если посмотреть всю их историю — это достаточно непростые взаимоотношения.

Евроньюс: Владимир Алексеевич, спасибо вам за интервью для Евроньюс.