Власти Испании выдворили из Сеуты нелегальных мигрантов, которые в среду прорвались на территорию автономного сообщества.
Нелегалов выдворили из Сеуты
Нелегалов выдворили из Сеуты
116 человек сумели преодолеть комплекс заграждений. В результате действий нелегалов пострадали по меньшей мере шесть стражей порядка. Сообщается, что мигранты использовали палки, ножи и извёстку.
Полиция задержала всех прорвавшихся. Власти подчеркнули, что пострадавшим африканцам была оказана помощь.
После этого началась операция по их выдворению — группами по 10-20 человек. Возможность такого шага прописана в договоре между Испанией и Марокко, заключённом в 1992 году.
Испанский анклав Сеута фактически является частью Евросоюза в Северной Африке, и проблема незаконной миграции там стоит очень остро. Нелегалы регулярно штурмуют высокий забор на границе. В конце июля на испанскую территорию сумели пробиться около 600 человек.