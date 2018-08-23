Бюджетная авиакомпания Ryanair и ирландский профсоюз пилотов Forsa достигли соглашения, которое может положить конец забастовкам летного состава и предотвратить отмену тысяч рейсов. Теперь предлагаемый проект договора будет направлен на голосование пилотам с рекомендацией о его принятии.
Ryanair договорилась с пилотами
Сейчас воспроизводится:
Ryanair договорилась с пилотами
Ранее в этом месяце пилоты Ryanair провели однодневную забастовку в пяти европейских странах: Ирландии, Германии, Швеции, Бельгии и Нидерландах, в результате чего были отменены около 400 рейсов по всей Европе. Не состоялся каждый шестой из запланированных на тот день перелетов, что нарушило планы примерно 55 тысяч пассажиров в самый разгар каникул.
Акция была вызвана недовольством пилотов условиями работы и оплаты труда. Та забастовка стала самой масштабной в истории авиакомпании.