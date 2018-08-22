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Доказано: на Луне есть вода

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Доказано: на Луне есть вода

Доказано: на Луне есть вода
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Ученые из университетов США окончательно доказали, что на поверхности Луны есть вода в виде льда.

Водяной лед нашли в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше минус 156,5 градусов по Цельсию. Находка сделана с помощью картирующего спектрометра М3, отправленного к Луне в 2008 году вместе с индийским спутником "Чандраян-1".

Астрономы считают, что открытие пригодится при дальнейшем освоении Луны.