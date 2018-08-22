Чудесное спасение малышей

В американском штате Арканзас двое малышей после автомобильной аварии провели несколько дней в овраге рядом с телом погибшей матери. Как сообщается, женщина не справилась с управлением, и автомобиль вылетел с дороги. Обнаружить детей удалось после того, как трехлетний ребенок смог выбраться и выйти на дорогу. Полицейские исследовали район и обнаружили в овраге, незаметном с автотрассы, разбившийся автомобиль, в котором находился годовалый малыш. Мать детей при аварии вылетела из машины.

Натан Грейли, детектив: "То, что мы увидели сегодня, назвать ничем иным, как чудом, невозможно. Дети в возрасте одного года и трех лет выжили при тех обстоятельствах, о которых вы знаете. В южном Арканзасе сейчас очень жарко и к тому же высокая влажность воздуха. Поэтому, как я уже сказал, это просто чудо. С Божьего благословения дети смогли выжить в этой катастрофе".

Полиция опубликовала фотографии детей, чтобы найти их близких. Родственники тут же откликнулись. Они сообщили, что не видели малышей с матерью уже несколько дней. Найденных детей отвезли в больницу Арканзаса с обезвоживанием, но их жизни, по словам врачей, ничто не угрожает.