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Без надежд, но обсудить надо

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Без надежд, но обсудить надо

Без надежд, но обсудить надо
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В Вашингтоне возобновляются переговоры между представителями США и Китая по поводу американских пошлин. Новый пакет 25%-х пошлин на ряд китайских товаров вступит в силу в четверг утром по европейскому времени.

Обе стороны не ожидают изменения ситуации по итогам дискуссий, тем не менее, считают обмен мнениями необходимым.

Лю Кан, официальный представитель МИД Китая:

«Мы надеемся, что участники спокойно проведут открытую дискуссию о том, как обернуть дело выгодой для обеих сторон. Что касается подробностей, то я надеюсь, что вы понимаете — пока обсуждение ещё идёт, вряд ли какая-то из сторон сочтёт необходимым раскрывать какие-либо детали переговоров».

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение продолжать нынешнюю политику и вновь обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.

Американские аналитики на этом фоне напоминают, что США неоднократно использовали тарифы — или угрозу их введения — но для расширения, а не сокращения торговли:

«Соединённые Штаты постоянно используют такой инструмент давления для доступа на рынки других стран. В то же время многие американцы и я в их числе хотят увеличения торговли, а не сокращения», — говорит лауреат Нобелевской премии по экономике 2011 года Томас Сарджент.

В ряде выступлений Дональд Трамп заявлял, что готов ввести тарифы практически на всю номенклатуру ввозимых китайских товаров. Импорт из Китая в США оценивается в 500 миллиардов долларов.

В Пекине в свою очередь уже предприняли аналогичные ответные меры и заявили о готовности продолжать торговую войну, если Вашингтон не отступится.