В Вашингтоне возобновляются переговоры между представителями США и Китая по поводу американских пошлин. Новый пакет 25%-х пошлин на ряд китайских товаров вступит в силу в четверг утром по европейскому времени.
Без надежд, но обсудить надо
Без надежд, но обсудить надо
Обе стороны не ожидают изменения ситуации по итогам дискуссий, тем не менее, считают обмен мнениями необходимым.
Лю Кан, официальный представитель МИД Китая:
«Мы надеемся, что участники спокойно проведут открытую дискуссию о том, как обернуть дело выгодой для обеих сторон. Что касается подробностей, то я надеюсь, что вы понимаете — пока обсуждение ещё идёт, вряд ли какая-то из сторон сочтёт необходимым раскрывать какие-либо детали переговоров».
Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение продолжать нынешнюю политику и вновь обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.
Американские аналитики на этом фоне напоминают, что США неоднократно использовали тарифы — или угрозу их введения — но для расширения, а не сокращения торговли:
«Соединённые Штаты постоянно используют такой инструмент давления для доступа на рынки других стран. В то же время многие американцы и я в их числе хотят увеличения торговли, а не сокращения», — говорит лауреат Нобелевской премии по экономике 2011 года Томас Сарджент.
В ряде выступлений Дональд Трамп заявлял, что готов ввести тарифы практически на всю номенклатуру ввозимых китайских товаров. Импорт из Китая в США оценивается в 500 миллиардов долларов.
В Пекине в свою очередь уже предприняли аналогичные ответные меры и заявили о готовности продолжать торговую войну, если Вашингтон не отступится.