США поддержали удары по позициям Асада

США поддерживают израильские авиаудары по позициям сирийской правительственной армии и их союзников. Об этом во время своего визита в Израиль говорил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ответственность за авиаудары он возложил на Дамаск и Тегеран: