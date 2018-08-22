США поддерживают израильские авиаудары по позициям сирийской правительственной армии и их союзников. Об этом во время своего визита в Израиль говорил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ответственность за авиаудары он возложил на Дамаск и Тегеран:
США поддержали удары по позициям Асада
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США поддержали удары по позициям Асада
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«Каждый раз, когда Иран доставлял ракеты или другие угрожающие виды вооружений в Сирию в последние месяцы, Израиль наносил удары по этим целям. Я думаю, это законный акт самообороны со стороны Израиля. И мы также применяли военную силу. Просто, чтобы не было недопонимания: если сирийский режим применит химическое оружие, мы дадим очень жесткий ответ».
Комментируя ситуацию в Иране, Джон Болтон согласился с тем, что исламская республика представляет угрозу для Израиля, но отметил, что США не добиваются смены режима в Тегеране: «Мы хотим, чтобы заметно изменилось поведение этого режима», — объяснил Болтон.