"Огненный" полет

Эти впечатляющие кадры снял пассажир самолета, следовавшего из Уфы в Сочи. Сразу после взлета у лайнера загорелся левый двигатель. Пилоты запросили экстренную посадку, и вскоре судно вернулось в аэропорт Уфы. При этом, как сообщают в Росавиации со ссылкой на авиаперевозчика Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали.
На борту находились более 200 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. Через несколько минут после приземления они смогли спуститься по надувному трапу.
На земле пассажирам была оказана психологическая помощь. Вылететь в Сочи они смогли через несколько часов на резервном судне, но часть пассажиров отказалась подниматься на борт.
Проверку в связи со случившимся проводят Следственный Комитет и прокуратура. Выяснять причины произошедшего также будет специальная комиссия Росавиации.
Ту-204 – двухдвигательный самолет, то есть фактически пилотам лайнера пришлось сажать судно лишь с одним работающим двигателем. Но еще более сложная задача стояла перед экипажем Ту-204, который в 2002 году совершал полет по маршруту Франкфурт-на-Майне – Новосибирск. Тогда у самолета отказали обе турбины. Тем не менее пилоты смогли посадить лайнер.