"Огненный" полет

Эти впечатляющие кадры снял пассажир самолета, следовавшего из Уфы в Сочи. Сразу после взлета у лайнера загорелся левый двигатель. Пилоты запросили экстренную посадку, и вскоре судно вернулось в аэропорт Уфы. При этом, как сообщают в Росавиации со ссылкой на авиаперевозчика Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали.

На борту находились более 200 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. Через несколько минут после приземления они смогли спуститься по надувному трапу.