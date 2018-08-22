Крупнейшая черепашья ферма в Европе
Испанская полиция объявила о ликвидации крупнейшей в Европе нелегальной черепашьей фермы. На территории комплекса на острове Мальорка размещались более 1100 рептилий, в том числе представители вымирающих видов.
В ходе спецоперации задержаны двое граждан Германии, предполагаемых работников фермы, а также испанец, владелец экзотического магазина животных в Барселоне. Их могут привлечь к ответственности по статьям о нелегальной перевозке представителей вымирающих видов, а также об отмывании денег.