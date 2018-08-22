Команда Трампа в суде

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что опечален: бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Такой вердикт вынесло жюри присяжных в Вашингтоне: 69-летний Манафорт обвиняется по 8 из 18 предъявленных ему пунктов.
Махинации Манафорта вскрылись в ходе расследования предполагаемого "российского следа" в предвыборной кампании Трампа, его проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом изучение связей Манафорта в период его работы в штабе Трампа не предоставило свидетельств сговора с Москвой, почти все обвинения касаются работы Манафорта политтехнологом на Украине и других его проектов.
Дональд Трамп, президент США: "Лично меня это не касается, но я очень расстроен случившимся. Этот эпизод не имеет ничего общего с так называемым "российским сговором", но это охота на ведьм и это - позор".
Манафорт – наиболее высокопоставленный член предвыборной команды Трампа. Своей вины он не признает. В отличие от экс-адвоката президента Майкла Коэна, который накануне заявил под присягой, что нарушал нормы финансирования избирательной кампании 2016 года. Он подтвердил сведения американских СМИ сообщавших о досудебной сделке в обмен на возможное смягчение наказания. Кэон заявил, что действовал по указанию "кандидата" - ни одного имени экс-адвокат не назвал. Он уточнил, что в числе прочего платил за молчание женщинам, которые в разгар подготовки к выборам собирались рассказать об интимных связях с "кандидатом". Федеральный суд Нью-Йорка установил солидный залог за освобождение Коэна до вынесения ему приговора 12 декабря.