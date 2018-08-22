Аргентинцы Хосе Луис Сальво и Карла Наталия Росси из Буэнос-Айреса признаны лучшими танцорами салонного танго. Чемпионат мира прошел в аргентинской столице.
Аргентина: в стиле танго
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Аргентина: в стиле танго
Призовое пятое место заняли россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина. Кроме того, на третьем месте оказался россиянин Максим Герасимов, в этом году выступавший с аргентинской партнершей Агустиной Пьяджо.
Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.
В среду состоится финал чемпионата в сценическом танго, в котором тоже выступят российские пары.